В селах Тюменской области переоборудуют библиотеки Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Тюменское региональное отделение Общероссийской молодёжной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» объявило несколько победителей проекта «Культурное сердце деревни». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, победителями выбрали пять районов из пятнадцати, откуда подали заявки.

Так, активисты переоборудуют библиотеки в селе Колесниково Заводоуковского района, селе Большие Ярки Казанского района, селе Дубровое Ярковского района, селе Юрминка Аромашевского района и микрорайона Рощино Тюмени. Кроме того, в учреждениях появятся новые образовательные и досуговые программы для молодежи.

Проект «Культурное сердце деревни» предполагает запуск секций на базе сельских библиотек, которые направлены на развитие, образование и повышение культурно-духовного воспитания молодых людей, проживающих в деревнях. Он направлен на решение приоритетных задач государственной молодежной политики РФ до 2025 года, ключевые направления проекта соответствуют задачам федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» и национального проекта «Образование».

Узнать подробности о социальных проектах, в т.ч. «Культурном сердце деревни», и увидеть результаты преображения библиотеки в с. Раскатиха можно в официальной группе «Вконтакте».