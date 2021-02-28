В Тюменской области социальные предприниматели уделяют внимание сохранению культурного наследия Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Проекты, посвященные ремесленному делу и истории края, стали наиболее популярными по итогам 20-го потока Школы социального предпринимательства, которая работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Это такая школа, куда люди приходят с готовыми проектами и идеями, которые в дальнейшем успешно реализуются. По данным центра инноваций социальной сферы, в последнее время социальные предприниматели интересуются сохранением культурного наследия, истории, традиций и ремесел. Так, из 17-ти проектов Школы 6 посвящены этой «культурной» теме.

По словам руководителя центра инноваций социальной сферы Александры Князевой, в каждом потоке есть 2-3 проекта по сохранению культуры и традиций.

- В 2020 году мы заметили, что предприниматели с такими проектами стали приходить чаще, - отметила она.

К примеру, проект «Музей тюменских историй», который защитила Оксана Усманова, — это нетворкинг-пространство для общения любителей краеведения и семейной истории. В музее дети посещают школу краеведения, а пенсионеры участвуют в мероприятиях как носители исторических знаний.

Предприниматель Оксана Сидорова презентовала магазин товаров для творчества и творческие мастерские «Лавка Макоши». Помимо занятий для детей, развития культуры и сохранения ремесла, задействована экосоставляющая проекта – переработка бумаги.