В Уватском районе 36 семей переедут в новый дом, построенный в рамках нацпроекта Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

В Уватском районе готовится принять новых жильцов новый 36-квартирный дом, который был построен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, ключи от новых квартир по программе реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» получат 16 семей. Ещё 20 семей переедут в этот дом по государственной программе «Развитие жилищного строительства».

В общей сложности в 2021-2023 годах в Уватском районе планируется расселить 11,5 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Это 29 домов или 227 жилых помещений, где живут 438 человек. В том числе, в рамках нацпроекта, расселят 305 человек – это 16 домов, 162 жилых помещения или 8 тысяч квадратных домов.

На 1 января 2021 в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Тюменской области расселено 38% от общего объема жилья, запланированного к расселению по программе.

Всего в рамках программы на 2019-2023 годы расселению подлежит 147,29 тыс. квадратных метров аварийного жилищного фонда, который признан таковым до 1 января 2018 года. Реализацию федерального проекта в Тюменской области планируется завершить в 2023 году, с опережением н 1 год и 8 месяцев.