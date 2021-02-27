Тюменская область принимает участие в конкурсе Фонда президентских грантов Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор направил заявку на грант президента РФ на развитие гражданского общества, чтобы получить деньги на софинансирование расходов на оказание на конкурсной основе поддержки региональным НКО. Если заявка будет одобрена, в регион будет дополнительно привлечено около 18 млн рублей из федерального бюджета. Также изменится порядок предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям.

По условиям конкурса Фонда президентских грантов в Тюменской области должен быть определен один грантовый оператор, а прием заявок для участия в конкурсе от НКО должен осуществляться в электронной форме на собственной региональной платформе или на платформе Фонда президентских грантов. В соответствии с письмом-заявкой грантовый оператор для проведения регионального конкурса на предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества определил департамент социального развития Тюменской области.

В марте-апреле 2021 года единый конкурс планируется объявить по таким направлениям деятельности, как социальное обслуживание и социальная поддержка и защита граждан, охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни, поддержка проектов в области науки, образования и просвещения, поддержка проектов в области культуры и искусства, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия и развитие институтов гражданского общества.