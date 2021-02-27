В Тюменской области набирает обороты цифровая медицина Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Областная клиническая больница №1 и департамент здравоохранения Тюменской области приступили к реализации программы по организации комплексной диагностики по месту лечения пациентов. По словам заведующего региональным телемедицинским центром Тюменской области при ОКБ№1 Александра Потапова, основная цель проекта – повысить доступность и качество медицинской помощи пациентам, которые живут в отдаленной местности.

- Новая программа обеспечит немедленные эффективные коммуникации в критических случаях, угрожающих жизни людей. Это в свою очередь будет способствовать снижению уровня неблагоприятных клинических событий, в том числе снижению смертности, - отметил Александр Потапов.

Программа разработана для обучения врачей, медсестер и фельдшеров телемедицинским онлайн-технологиям и их эффективному применению при оказании медицинской помощи. Так, станет возможным быстрое выявление критических отклонений состояния здоровья благодаря применению «телетехнологий» с дистанционной передачей данных.

- Благодаря высоким технологиям и электронным коммуникациям становится возможным то, что еще десять лет назад воспринималось как фрагмент из фильма будущего. Теперь мы живем в этом будущем, и главная цель создаваемого нового коммуникационного общения — приближение медицинской помощи к людям, сохранение их здоровья и предоставление максимально полной информации о методах его укрепления, — отметил Александр Потапов.