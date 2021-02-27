На реализацию «дорожного» нацпроекта в Тюменской области направят 1,8 млрд рублей Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В 2020 году Тюменская область выполнила все планы по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За год дорожники отремонтировали и реконструировали более 209 дорог общей протяженностью более 181 километра. Об этом сообщил губернатор Александр Моор на совещании по вопросам социально-экономического развития регионов УФО на прошлой неделе.

По словам главы региона, в 2021 году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 123 дорожных объекта протяженностью более 140 километров.

– Плановый объем финансирования превысит 1,8 миллиарда рублей, в том числе 700 миллионов рублей – это средства федерального бюджета, – доложил Александр Моор.

На 14 дорожных объектах будут использовать новые технологии с применением битумных вяжущих добавок в асфальтобетон и геосинтетических материалов.

По данным Главного управления строительства региона, в 2021 году нормативное состояние региональной дорожной сети планируется увеличить с 62,46% до 62,58%. В Тюменской агломерации показатель вырастет с 81,7% до 82%.

Как отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, по дорожной сети все регионы УФО отработали хорошо, невыполнения планов 2020 года почти нет.

– Тюменская область выполняет и перевыполняет практически все показатели в рамках национальных проектов. Мы рассчитываем, что она и в дальнейшем останется в числе лидеров, – отметил Марат Хуснуллин.