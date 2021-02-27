В Тюменской области стартовал проект «Капитаны бизнеса» Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

В Ярковском районе, Заводоуковском и Голышмановском городских округах стартовал проект «Капитаны бизнеса», который реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и межведомственного проекта «Создание системных мер для развития сельского предпринимательства в Тюменской области».

Проект «Капитаны бизнеса», инициированный советником губернатора Ольгой Езикеевой, – это площадка для обмена опытом между предпринимателями. Их наставниками стали топ-менеджеры и руководители высшего звена крупнейших региональных компаний и холдингов. По словам Езикеевой, важно, чтобы в стратегических сессиях участвовали разные предприниматели, в том числе и новички.

– Мы сверяем часы и смотрим на генерацию идей в самом муниципалитете: нужно понять, чего хочет сельский бизнес, куда развивается. Главная задача «Капитанов бизнеса» в формировании единой инвестиционной команды, – отметила Ольга Езикеева.

Добавим, что проект предваряет региональный форум сельских предпринимателей, который состоится в марте 2021 года. Узнать больше о проекте можно, позвонив по номеру телефона +7-982-932-10-19.