Более тысячи юных исполнителей сразятся в ежегодном конкурсе талантов «Парад звезд»

Более тысячи исполнителей сразятся в ежегодном конкурсе талантов «Парад звезд» Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Более тысячи талантливых вокалистов, танцоров и музыкантов из Тюмени и Тюменской области примут участие в ежегодном региональном конкурсе талантов «Парад звезд». Как сообщили в департаменте образования и науки региона, мероприятие пройдет в ДК «Зодчий» с 13 по 14 марта.

Основная цель «Парада звезд» – популяризировать детское творчество и повысить уровень исполнительского мастерства творческих коллективов через обмен опытом. Участники мероприятия получат медали, а лучшие – Гран-при и денежное вознаграждение.

В отличие от других конкурсов, «Парад звезд» создан и развивается в Тюмени. На протяжении четырех лет организаторы привносят в него что-то новое, усовершенствуя атмосферу закулисной подготовки детей и процедуры награждения. В 2021 году процесс организации конкурса проходит при всех рекомендациях Роспотребнадзора.

– Парад звезд – это место, где каждый ребенок, участвующий в конкурсе, получает свою медаль за храбрость, старания, артистизм, профессионализм. Это место, где детей встречают сказочные герои, помогающие справиться с конкурсным волнением, – отмечают организаторы.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться в группе в соцсети «ВКонтакте». На большую сцену приглашают коллективы детских садов, детских развивающих центров, ансамбли профильной направленности.