В Тюмени можно увидеть фотовыставку, которая «объездила» пол-Европы Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Выставочный проект «В объективе – война» открылся на прошлой неделе в историческом парке «Россия – Моя история». Экспозиция создана на основе фотографий, которые предоставила семья военного фотографа Анатолия Архипова. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, выставка организована при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского Фонда культуры. Экспозиция уже побывала в Казани, Ростове-на-Дону, Москве, Ульяновске, а также в Сербии, Дании и других странах.

Анатолий Архипович Архипов (1913–1950) родом из Харькова. С 1939 года работал фотокорреспондентом редакции «Советской Украины», затем был переведен в Москву в «Иллюстрированную газету». Первые снимки Архипов сделал в мае 1942 года, на Юго-Западном фронте. В том же году его снимки опубликовали в агитационном журнале «Фронтовая иллюстрация».

Фотограф не просто был свидетелем войны. Вместе с рядовыми солдатами он в ней участвовал, правда, вооруженный блокнотом, а не автоматом.

На выставке посетители могут увидеть фотографии широко тиражировавшихся в советское время, но часто без указания фамилии автора или под псевдонимом. Более того, на экспозиции представлены снимки, которые хранились в семейных альбомах Архипова и никогда не публиковались.

Увидеть проект можно до 19 марта включительно в холле второго этажа Исторического парка «Россия – Моя История» (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47). Вход свободный.