В Тюменской области вакцинируют сотрудников и проживающих в организациях соцобслуживания Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Более 900 сотрудников и более 200 проживающих в учреждениях социального обслуживания прошли первый этап вакцинации от коронавируса. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, она проходит во всех организациях, включая дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания населения и другие организаций соцобслуживания.

По словам начальника управления департамента Гульнары Байматовой, активнее всего вакцинация идет в Щучинском психоневрологическом интернате (Заводоуковск) и Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

- Вакцинация и сотрудников, и проживающих проводится строго после предварительного осмотра врачом поликлиники и при отсутствии медицинских противопоказаний, - рассказала Гульнара Байматова.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», организации соцобслуживания работают в режиме полной изоляции с апреля 2020 года. То есть сотрудники постоянно живут на территории учреждения всю 14-дневную смену. Перед каждой сменой они обязательно проходят тестирование на коронавирус, а подопечные общаются с близкими и волонтерами с помощью мессенджеров.

Вакцинация позволит перевести работу учреждений социального обслуживания в обычный режим и обеспечить личные встречи проживающих с родственниками и близкими людьми.