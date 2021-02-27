Тюменские НКО разрабатывают пособия для родственников людей-инвалидов Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Более пяти лет АНО «Третий возраст» поддерживает жителей Тюменской области, которые ухаживают за тяжелобольными пожилыми родственниками. Как сообщили в департаменте социального развития региона, в сентябре 2020 года при поддержке фонда президентских грантов АНО «Третий возраст» начал реализацию социально-значимого проекта «Консультационный центр поддержки семейного ухода ”Родные люди”».

В период с октября 2020 по февраль 2021 специалисты провели более 270 телефонных консультаций, 50 выездов на дом в формате «У кровати», обучая родственников патронируемых людей с учетом особенностей, 100 индивидуальных психологических консультаций, 2 семинара по психологическому сопровождению и 2 семинара обучения для специалистов.

Координаторы проекта отмечают, что открыты к диалогу с близкими людей-инвалидов, создавая новые формы диалога.

- Одновременно с выездными семинарами, ведутся онлайн-консультации. Чем больше источников информации о помощи и желающих обучаться оказанию этой помощи, тем выше гарантии, что условия жизни тяжелобольных станут комфортнее, а качество ее – значительно лучше, - отметили организаторы.

В разработке «Третьего возраста» сейчас находится 7 методических пособий, которые в доступной форме, с иллюстрациями и упражнениями, позволят получить нужную информацию по правилам оказания помощи маломобильным гражданам.