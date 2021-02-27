Тюменский Центр медицины катастроф занял призовое место на престижном конкурсе Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Центр медицины катастроф тюменской ОКБ №1 завоевал второе место в конкурсе на звание «Лучшего территориального центра медицины катастроф Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2020 году». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в этом году в конкурсе поучаствовали 85 территориальных центров со всей России.

Одно из главных преимуществ центра – он находится на базе многопрофильной областной больницы. При необходимости поступившему пациенту может быть доступна очная или онлайн-консультация любого врача.

По словам директора Тюменского центра медицины катастроф Евгения Наумова, труд медперсонала, их самоотдачу и личный вклад в сохранение здоровья человека невозможно переоценить.

- Мы гордимся тем, что нас отметили на столь высоком уровне. Каждый из наших специалистов заслуживает награды. Да, мы спасаем людей, но это, прежде всего, наша работа. Мы отдаемся любимому делу со всей душой и самоотдачей. Мы понимаем, что за каждым из пациентов стоят их родственники, которые ждут спасения родного человека, всегда переживаем эту трагедию вместе с ними, — подчеркнул директор

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», Тюменский территориальный центр медицины катастроф транспортирует на вертолете Ми-8 больных для оказания экстренной медицинской помощи из Вагайского, Уватского и Тобольского районов. В воздушном транспорте находится все самое необходимое: аппарат для искусственной вентиляции легких и устройствам для мониторинга жизненно всех важных функций.