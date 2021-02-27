Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 февраля 2021 года увеличилось на 86 человек

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 86 и составило 31 223 человек.

По данным оперштаба Тюменской области, за минувшие сутки медики региона зафиксировали 86 новых случаев заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии – 31 223), из них пятеро детей.

Жертвами COVID-19 стали три женщины 66, 68 и 69 лет. Каждая страдала от болезни легких с разными осложнениями. Под медицинским наблюдением остаются 7 268 человек, 12 пациентов – на ИВЛ.

По данным оперштаба, за сутки 83 человека выздоровели (за весь период – 29 357). 1 020 человек находятся в Тюменской области на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 11 534 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 439 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 020 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 234 720 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 85 743 летальных исхода, выздоровели 3 799 406 человек.