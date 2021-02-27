В Тюменской области от коронавируса умерли три женщины

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Оперативный штаб Тюменской области сегодня, 27 февраля, сообщил, что жертвами COVID-19 стали три женщины, 66, 68 и 69 лет. Каждая страдала от болезни легких с разными осложнениями.

По данным оперштаба, женщина 68 лет скончалась от полиорганной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. 66-летняя пациентка умерла от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной бронхопневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. 69-летняя тюменка также страдала от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной бронхопневмонии, ее состояние осложнялось хроническими заболеваниями и отягощенным анамнезом.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 287 пациентов с коронавирусом, дополняет оперштаб.