Волонтеры-нефтяники помогают жителям Губкинского

Фото: Штаб волонтерского движения «Я доброволец»

Подведены итоги работы волонтеров «РН-Пурнефтегаза» в Губкинском Штабе волонтерского движения «Я доброволец». С марта 2020 года сотрудники предприятия оказывают поддержку жителям города, за это время адресная помощь оказана более чем 300 семьям.

Сейчас в волонтерском штабе 10 сотрудников предприятия. Волонтерами стали сотрудники разных подразделений и молодые специалисты, они последовали примеру старших коллег, и вслед за ними примкнули к волонтерскому городскому движению.

Отзывчивые, всегда готовые прийти на помощь, сотрудники предприятия уже почти год оказывают помощь заболевшим горожанам или находящимся на самоизоляции пожилым людям. В этом году на Ямале морозы не отступают уже третий месяц, тем ценнее помощь волонтеров, даже в самые лютые холода сотрудники предприятия продолжают доставку жизненно важных медицинских препаратов и продуктовых наборов жителям Губкинского.