В Тюменской области стартуют Дни татарской культуры Фото: Комитет по делам национальностей Тюменской области

Дни татарской культуры стартуют в Тюменской области с завтрашнего дня, 27 февраля. Как сообщили в Комитете по делам национальностей, праздничные мероприятия пройдут в Тюмени, Тобольске, Аромашевском, Вагайском, Нижнетавдинском, Тобольском, Тюменском, Ялуторовском, Ярковском районах. В общем, там, где проживает наибольшее число татар.

В рамках Дней татарской культуры пройдет областной смотр-конкурс детского творчества тюркоязычных народов «Тан йолдызы/Утренняя звезда», на котором юные звездочки продемонстируют свои таланты. А ещё пройдет областной смотр-конкурс самодеятельного художественного творчества «Халык сэнгате/Народное искусство».

О сословии татар, стоявших на службе Российского государства, расскажет новый фильм «Йомышлы татарлар - служилые», снятый телерадиокомпанией «Тобольское время».

В Тюмени на сцене ДК «Торфяник» состоится гала-концерт, в котором примут участие лучшие татарские национальные коллективы и исполнители Тюменской области. Каждый год в адрес Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области» поступают сотни заявок, а количество участников переваливает за 3 тыс. человек.

Всю информацию о Днях татарской культуры можно прочитать на официальном сайте Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области»