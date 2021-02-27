Председателем Студсовета Тюменской области стала Дания Апасова

Фото: Студсовет Тюменской области

Студентка Тюменского медицинского колледжа Дания Апасова выиграла выборы в председатели Студенческого совета Тюменской области, набрав 11 голосов членов Студенческого совета из 19. Ее заместителями стали студент ТИУ Максим Ярин и студентка Тюменского ГМУ Айнур Гасанова.

Новый председатель Студсовета — Дания Апасова. Девушка учится на третьем курсе Тюменского медицинского колледжа, является председателем Студсовета колледжа и руководителем добровольческого объединения «Добромед Profi».

Выборы прошли в конце февраля, сообщает «Мой портал». В течение месяца кандидаты представили планы по развитию организации, а также рассказали о своем опыте общественной деятельности. По результатам всех этапов отбора в новый Студсовет вошли 15 человек.

Команда Студсовета уже начала активную работу: ребята провели квест в честь Дня защитника Отечества для молодых людей, а также разработали план проектов на год.