Александр Моор: интерес инвесторов к развитию туризма в Тюменской области растет Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор и полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев осмотрели сегодня, 26 февраля, крупнейший на Урале и в Западной Сибири термальный курорт «ЛетоЛето». Общая вместимость курортного комплекса, который пользуется большой популярностью у жителей и гостей города, составляет 2,5 тысячи человек. По данным Оперштаба, почти за три года его посетили более 760 тысяч человек.

По словам главы компании-инвестора, председателя совета директоров ХК «Сибинтел» Владимира Шевчика, в состав курорта входят: крытый аквапарк, СПА-комплекс, горячий источник, комфортабельный четырехзвездочный отель европейского уровня и ресторан «Август». Вся территория комплекса составляет 35 тысяч «квадратов».

- Когда правительство области подключается к какому-либо инвестпроекту в этой сфере, то видим, что даже федеральная повестка меняется в пользу Тюмени, – поблагодарил Владимир Шевчик региональные власти за поддержку туристического бизнеса.

Как отметил губернатор Александр Моор, развитие туризма – в числе девяти приоритетных направлений инвестиционной стратегии Тюменской области 2024 года. В 2019 году в регионе побывали более 3,2 млн человек, а к 2030 этот показатель планируется довести до 7 млн.

- Одновременно с ростом туристического потока нужно развивать гостевую инфраструктуру. И мы отмечаем, что интерес инвесторов к этой сфере растет. Таких проектов, как «ЛетоЛето», должно быть больше. Мы будем стимулировать развитие подобных термальных курортов - больших и малых, рассчитанных на любой вкус и кошелек, - подчеркнул глава региона.