Показатели обрабатывающих производств Тюменской области в 2021 году увеличились

Фото: pixabay.com

В январе 2021 года в сравнении с прошлогодним показателем промышленное производство Тюменской области увеличилось на 108,6%. В 2020 году в целом он составил 121,5%. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Тюменьстат.

По данным ведомства, индекс у обрабатывающих производств в январе составил 123,2%. Так, за год прибавило производство химических веществ и химических продуктов (177,9%), резиновых и пластмассовых изделий (166,7%), бумаги и бумажных изделий (153%), мебели (127,2%), электрического оборудования (125,1%) и др.

Самый низкий индекс в полиграфической деятельности и копировании носителей информации, составил всего 33%. Индекс в добыче полезных ископаемых в январе составил 88,3% к соответствующему месяцу предыдущего года.