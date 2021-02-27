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В Ишиме открывается Школа молодого казака

Проект выиграл президентский грант
Лина Орлова
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Фото: Тюменская региональная детско-юношеская общественная организация «Казачья молодежь Сибири»

Фото: Тюменская региональная детско-юношеская общественная организация «Казачья молодежь Сибири»

Допризывная подготовка, навыки рукопашного боя, традиционные казачья искусства – все это ждет 180 детей и подростков, которые будут обучатся в «Школе молодого казака» в Ишиме.

Как сообщает ИА «Тюменская линия», проект выиграл президентский грант в размере 498 544 рублей. В проекте задействовано пять педагогов, еще три прибавятся летом.

– Благодаря проекту качество военно-патриотического воспитания в Ишиме станет еще выше. Ребята узнают об исторических и традиционных ценностях сибирского казачества. Возможно, школа молодого казака поможет вернуть ишимским казакам былую славу и общественное признание, – сказал председатель Тюменской региональной детско-юношеской общественной организации «Казачья молодежь Сибири» Виктор Клишев.

Культура