В Ишиме открывается Школа молодого казака

Фото: Тюменская региональная детско-юношеская общественная организация «Казачья молодежь Сибири»

Допризывная подготовка, навыки рукопашного боя, традиционные казачья искусства – все это ждет 180 детей и подростков, которые будут обучатся в «Школе молодого казака» в Ишиме.

Как сообщает ИА «Тюменская линия», проект выиграл президентский грант в размере 498 544 рублей. В проекте задействовано пять педагогов, еще три прибавятся летом.

– Благодаря проекту качество военно-патриотического воспитания в Ишиме станет еще выше. Ребята узнают об исторических и традиционных ценностях сибирского казачества. Возможно, школа молодого казака поможет вернуть ишимским казакам былую славу и общественное признание, – сказал председатель Тюменской региональной детско-юношеской общественной организации «Казачья молодежь Сибири» Виктор Клишев.