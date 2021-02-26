В Тюменской области будут выпускать гормональные препараты и сахароснижающие средства

В Тюменской области будут выпускать гормональные препараты и сахароснижающие Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

В Тюменской области в мае 2021 года планируют запустить новое фармацевтическое производство. Если точнее, то компания «Фармасинтез» завершает строительство завода по выпуску гормональных препаратов и сахароснижающих средств. Об этом рассказал директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков после поездки в Москву.

По его словам, фармкомпания активно сотрудничает с Тюменской областью. Они инвестировали в регион более 4 млрд рублей, а правительство региона субсидировало первый взнос по лизингу оборудования.

– Провёл переговоры с инвестором – президентом предприятия Викрамом Пунией. Помимо всего прочего, в планах фармкомпании инвестирование в производство кардиопрепаратов с ещё большим объемом инвестиций в регионе, – рассказал Антон Машуков.

Помимо всего прочего, директор департамента структурировал в Москве новый проект. Он уверен, что скоро они выйдут на конкретные договоренности и намеченные планы будут реализованы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в сентябре было подписано соглашение между компанией «Рэд Энерджи» и Агентством инфраструктурного развития Тюменской области. Стороны будут работать над совместным инвестиционным проектом по производству нефтепромыслового оборудования в сфере альтернативной энергетики в Тюменской области.