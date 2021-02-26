Крупнейший в Сибири молочный комплекс произвел в 2020 году 53 тысячи тонн молока Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Одно из передовых предприятий Тюменской области – молочный комплекс «Дамате» – в 2020 году произвел 53 тысячи тонн молока высшего сорта, что на 15% больше, чем годом ранее. По данным департамента агропромышленного комплекса, комплекс также увеличил поголовье скота с 10 до 11,7 тысячи голов. Половина из них – коровы, суточный надой составляет более 30 кг на дойную корову.

Рост обусловлен тем, что летом 2020 года в эксплуатацию введена третья очередь комплекса, которая предусматривает увеличение дойного стада до 6 тысяч коров и 11,5 тысячи скотомест, благодаря чему плановая мощность фермы выросла до 55 тысяч тонн молока в год или 150 тонн в сутки.

А ещё показатели увеличились из-за первого в России генетического проекта, который реализуется на предприятии. В 2020 году специалисты комплекса планомерно вводили в стадо животных на основе геномного типирования, которое позволяет выявлять скрытый генетический потенциал коров сразу после рождения.

– Положительное влияние также оказала планомерная работа по внедрению инновационных технологий в процессы производства молока. Среди наиболее значимых решений – внедрение искусственного интеллекта в процесс отела и запуск дистанционного мониторинга стада, – подчеркнули в департаменте АПК Тюменской области.

Напомним, крупнейший в Сибири молочный комплекс открылся в 2017 году, а спустя 3 года завершилось строительство третьей очереди завода.