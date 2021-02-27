Тюменская автоинспекция завершает февраль профилактическим мероприятием «Трасса»

Мероприятие «Трасса» проходит в Тюменской области в последние три февральских дня Фото: Ирина Ромашкина

Автоинспекторы региона вышли на трассы, чтобы проверить тюменских водителей на соблюдение скоростного режима. Мероприятие «Трасса» проходит в Тюменской области в последние три февральских дня, сообщает Госавтонспекция.

– В нашей области пять федеральных автодорог, общая протяженность которых более 1 100 километров, контролируются нарядами дорожно-патрульной службы. Главной причиной аварийности на трассах остается превышение скорости движения, самой большой тяжестью последствий характеризуются ДТП, связанные с выездом автомобилей на полосу встречного движения, – поясняет ведомство.

По данным ГИБДД, в 2021 году на федеральных автодорогах региона произошло 44 ДТП, в которых погибли шесть человек, 61 человек ранен, в том числе четверо детей.