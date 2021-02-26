В тюменском Медгороде появился аппарат для лечения онкозаболеваний Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В тюменском медицинском городе в начале февраля ввели в эксплуатацию линейный ускоритель. Новая система радиотерапии позволяет с максимальной точностью проводить программы дистанционной лучевой терапии при онкозаболеваниях. Это поспособствует раннему выявлению онкопатологий и снижению смертности от них, то есть одной из главных целей нацпроекта «Здравоохранение».

Покупка системы радиотерапии – ещё один этап реновации высокотехнологичного оборудования в рамках нацпроекта. На покупку устройства из областного бюджета было выделено 120 миллионов рублей.

Как отмечает заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, несмотря на пандемию, нацпроекты продолжают работать. Своевременная покупка высокотехнологичного оборудования поможет сохранить жизни и обеспечит людям с онкозаболеваниями нормальную социальную активность.

Модель линейного ускорителя позволяет проводить 3D-конформную лучевую терапию с применением новых современных методик. Они обеспечивают высокую точность облучения и скорость проведения процедуры, предоставляя возможность улучшенного визуального контроля. Лучевая терапия проводится пациентам с новообразованиями головы, шеи, нервной системы, грудной клетки, брюшной полости, малого таза и других заболеваний.

Многофункциональный аппарат позволит врачам облучать подвижные опухоли без повреждения окружающих их здоровых тканей.