Тоболяков приглашают на день рождения молодежного пространства

Фото: мультицентр "Моя территория"

Тобольский мультицентр «Моя территория» 5 марта отмечает трехлетие и приглашает жителей города отпраздновать это событие. В пространстве пройдут открытые образовательные лекции и творческие мастер-классы от региональных экспертов. В завершение праздника гостей ожидают импровизационное шоу и музыкальная вечеринка. Мероприятие состоится по адресу: Красноармейская, д. 6/4, с 16.00 до 22.00.

Кроме развлекательной программы, жители города познакомятся с проектами мультицентра, которые пройдут в течение 2021 года. А также с пространством и его командой для реализации собственного проекта в будущем.

Праздничное событие откроет пресс-завтрак для представителей СМИ и блогосферы. Начало в 11.00. За чашкой чая команда мультицентра расскажет о будущих планах работы и предложит новые форматы взаимодействия с журналистами. Для участия необходима предварительная регистрация журналистов по ссылке.

В 18.00 для жителей города будут представлены пять треков личностного развития: визуальное искусство, лидерство и управление, карьера и профессия, личный бренд, сценическое творчество. В каждом направлении приглашенные региональные эксперты поделятся опытом и помогут освоить практические навыки. Все участники образовательных треков получат памятные сувениры от мультицентра.

В 20.00 мультицентр погрузится в праздничную атмосферу благодаря импровизационному шоу, которое продолжит музыкальная вечеринка.

– Обычно дарят подарки имениннику, но мы приготовили много сюрпризов именно для гостей, хотя, конечно, сами не откажемся получить поздравления и услышать теплые слова от тех, с кем давно знакомы. Будем рады видеть партнеров проектов и участников событий прошлых лет, а также всех, кто хочет ближе познакомиться с мультицентром и командой, – рассказала Светлана Спехова, руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске.