Тюменцы могут заниматься спортом на школьных стадионах – площадки доступны для всех

Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Многие скверы, парки, дворы Тюмени оборудованы турникетами и тренажерами, беговыми дорожками и футбольными коробками. Однако заниматься спортом можно даже на территории школьных стадионов.

Директор департамента образования администрации Тюмени Вячеслав Воронцов пояснил, чтобы тюменцы могли бы заниматься спортом, для всех желающих открыт доступ на территории школ в свободное от проведения школьных мероприятий время. Но заниматься на стадионе можно только после окончания работы спортивных организаторов. Школьные спортплощадки открыты с 7.00 до 22.00 в будние дни и с 7.00 до 21.00 в выходные.

График работы спортплощадок для населения нужно уточнять в самом учебном учреждении. А на официальном сайте департамента по спорту и молодежной политики администрации Тюмени можно узнать, как работают спортивные организаторы.