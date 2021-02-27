Школьники Тюменской области соревнуются на турнире по геометрии

Фото: физико-математическая школа Тюменской области

Финал IV открытой устной олимпиады по геометрии проходит в Тюменской областной физико-математической школе сегодня, 27 февраля. В течение четырех часов свои знания в геометрии демонстрируют 40 школьников 8 – 11 классов из Тюмени, Тобольска и Ишима.

В финал пытались пробиться более 350 участников 7 – 11 классов из школ области. Первый тур определил победителей среди семиклассников. А финалисты садятся за задачки по геометрии сегодня. Авторские задания для олимпиады разрабатывают педагоги областной физико-математической школы, они проведут финал вместе со старшеклассниками.

– Решение финалисты изложат устно. После окончания олимпиады мы пригласим ребят на разбор задач и наградим кубками, которые смоделировали и распечатали на 3D-принтере сами ученики ФМШ. Успехи участников олимпиады будут зачтены, если они захотят поступать в нашу школу: ребята получат дополнительные баллы при прохождении вступительных испытаний, – рассказала директор областной ФМШ Наталья Фомичёва.