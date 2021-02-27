Строители – самые востребованные специалисты Тюменской области

Фото: департамент труда и занятости Тюменской области

По данным на 1 февраля, в областном банке 28 695 вакансий, на регистрационном учете в качестве соискателей 23 500 человек. Только в январе в службу занятости Тюменской области по вопросам трудоустройства обратились 4 911 человек, 1 036 человек были трудоустроены. Данные регионального департамента труда и занятости населения по итогам первого месяца 2021 года проанализировал «Вслух.ру».

По-прежнему в банке вакансий лидирует сфера «Строительство», где предлагается 7 513 мест. По направлению «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» требуется 3 913 работников.

Более 2000 мест — в «Обрабатывающих производствах» (2 312 вакансий), направлении «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (2 229), «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (2 126). Также в регионе было открыто 1 469 вакансий в «Образовании», 1 714 — в «Здравоохранении и социальных услугах».

Найти подходящую работу и сотрудников можно на интерактивном сайте областного департамента труда и занятости.