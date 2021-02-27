Куда тюменцам обращаться за бесплатной психологической помощью

Скриншот с сайта #МыРядом2020

Минувший год каждого проверил на прочность: пандемия испытывала психику карантином, ограничениями, дистанционной работой и обучением, самоизоляцией, масочным режимом. дезинфекторами и много еще чем, не говоря о тех сложных ситуациях, когда причиной душевных переживаний становится сам коронавирус.

Важно, чтобы в кризисную минуту было с кем поговорить, чтобы груз проблем не давил на человека. «Тюменская область сегодня» выяснила, куда можно обратиться за помощью. Психологическую поддержку можно получить благодаря службе экстренной психологической помощи от МЧС России. Служба работает круглосуточно и доступна по номеру телефона: +7 (495) 989–50-50. На звонок ответит профессиональный психолог. Есть нюанс: при звонках из регионов оператор сотовой связи может взимать плату за междугородний звонок.

Благотворительная психологическая служба «Помогая другим — помогаешь себе» оказывает бесплатную консультацию психолога, однако каждый тюменец может поддержать проект добровольным пожертвованием. Консультацию возможно получить в формате чата с психологом на специальном форуме.

Сайт «Мырядом2020» создавали для поддержки пострадавших от самоизоляции и пандемии людей. Теперь получить бесплатную помощь там может каждый желающий.