Тюменские рентгенологи ездили в Екатеринбург для обмена опытом

Тюменские медики побывали в Свердловском областном онкологическом диспансере. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В 2020 году пандемия коронавируса значительно повлияла на спрос на телемедицинские технологии: для наилучшего диагностирования потребовалось новое технологичное оборудование и знания опытных врачей. Такими целями задались сотрудники тюменского Медгорода, которые отправились к коллегам в Екатеринбург для обмена опытом.

Делегацию тюменских рентгенологов возглавил заведующий рентгенологического отделения тюменского Медицинского города Александр Прищепов. Вместе медики побывали в Свердловском областном онкологическом диспансере. Врачи отделения и рентгенлаборант приняли участие в МРТ исследованиях онкологических пациентов, в том числе на новом магнитно-резонансном томографе.

– С коллегами из Екатеринбурга мы обменялись опытом в области МР-диагностики онкологических заболеваний, оценили организационную работу референс-центра. Сегодня мы накопили достаточный опыт дистанционного описания лучевых исследований. В Тюменской области работает региональная радиологическая информационная система, которая позволяет удаленно просматривать и проводить аудит качества лучевых исследований, выполняемых в медучреждениях Тюменской области и подключённых к данной системе, – отметил Александр Прищепов.