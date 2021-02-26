У аллеи Выпускников в Тюмени запретят ездить транспорту до середины апреля. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени на участках улиц Шадринской и Ботанической временно запретят ездить транспорту. Ограничение вводится из-за прокладки тепловых сетей для подключения многоквартирных жилых домов в границах улиц Рылеева, Курчатова и Тюменской.

– Будет прекращено движение на следующих участках: с 9 марта по 11 апреля – по автомобильной дороге улицы Шадринской на участке от Ботанической до дома № 14 на Шадринской, с 15 марта по 15 апреля – по улице Ботанической на участке от Шадринской до дома № 34б на Тюменской, – рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве попросили участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать закрытые участки можно по улицам Саратовской, Охотской и Курчатова.