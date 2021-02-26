В Тюмени уменьшится плата за парковку. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени уменьшится плата сразу на трех городских парковках. Это произойдет уже с завтрашнего дня, 27 февраля.

Так, на многоуровневой парковке, входящей в состав набережной реки Туры, стоимость снижена до 30 рублей в час. На плоскостных парковках, расположенных на улице Герцена, 52 и Первомайской, 14/1, стоимость составит 35 рублей в час. На остальных муниципальных паркингах размер платы не изменился, автомобилистам придется выложить 40 рублей в час.

– Есть несколько способов произвести оплату: паркомат, сайт tmn-parking.ru, мобильное приложение «Тюменские парковки», – напомнили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Получить информацию о работе парковочного пространства областного центра можно по круглосуточному номеру телефона 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).