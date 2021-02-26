Тюменский экс-депутат Мурат Тулебаев просил выпустить его из СИЗО из-за слабого здоровья. Фото странички Марата Тулебаева в "Фейсбук".

В Тюмени рассмотрена апелляционная жалоба бывшего депутата гордумы от ЛДПР Мурата Тулебаева на постановление суда, который продлил ему срок содержания под стражей до 30 марта. На сеансе видеосвязи экс-чиновник просил назначить ему другую мер пресечения, не связанную с изоляцией.

Тулебаев сослался на слабое здоровье, заявив, что не собирается скрываться от правосудия. Он заверил, что его предприятие не брало из бюджета ни копейки, и все движения денег можно проследить.

– По утверждению гособвинителя, суд первой инстанции тщательно проверил основания задержания Тулебаева и принял верное решение. Деятельность АО «Трасса» не может рассматриваться как деятельность коммерческого предприятия. Изучив все обстоятельства, суд не нашел оснований для смягчения меры пресечения, – рассказали в пресс-службе Тюменского областного суда.

Следствие предполагает, что экс-депутат в 2018 году в рамках госконтрактов по уборке городских кладбищ присвоил 900 тысяч рублей и намеревался присвоить еще 35 млн рублей. Его супруга находится под домашним арестом. Она работала бухгалтером в АО «Трасса», ее также обвиняют в присвоении бюджетных средств.

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