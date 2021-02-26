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Нетрезвый тюменец настучал палкой по голове своему товарищу

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы
Сергей Швецов
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Нетрезвый тюменец настучал палкой по голове своему товарищу.

Нетрезвый тюменец настучал палкой по голове своему товарищу.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела тюменской полиции поступило сообщение из больницы. Врачи сообщили, что к ним обратился 43-летний мужчина с травмами головы.

Потерпевший, находясь в гостях в поселке Боровский, распивал спиртное с товарищем. В ходе общения между мужчинами возник спор, переросший в ссору.

– Неоднократно судимый 36-летний житель Тюмени схватил деревянную палку и несколько раз ударил ею оппонента по голове. Потерпевший вызвал скорую помощь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальное наказание согласно данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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