Нетрезвый тюменец настучал палкой по голове своему товарищу. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела тюменской полиции поступило сообщение из больницы. Врачи сообщили, что к ним обратился 43-летний мужчина с травмами головы.

Потерпевший, находясь в гостях в поселке Боровский, распивал спиртное с товарищем. В ходе общения между мужчинами возник спор, переросший в ссору.

– Неоднократно судимый 36-летний житель Тюмени схватил деревянную палку и несколько раз ударил ею оппонента по голове. Потерпевший вызвал скорую помощь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальное наказание согласно данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.