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Коронавирус Covid-19

Переболевшие коронавирусом тюменцы могут быть донорами крови

Сдать плазму могут люди не старше 55 лет
Сергей Швецов
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Переболевшие коронавирусом могут быть донорами крови.

Переболевшие коронавирусом могут быть донорами крови.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Переболевшие коронавирусом могут быть донорами крови. Сдать плазму могут люди не старше 55 лет.

По словам специалистов, плазма, полученная от людей с антителами к COVID-19, используется для лечения тяжелых больных. Плазма с антителами улучшает состояние больного в 60% случаев.

– Мы взаимодействуем с поликлиниками города Тюмени, которые нам присылают списки переболевших жителей. Мы смотрим, по медпоказаниям может стать донором антиковидной плазмы, обзваниваем их, приглашаем добровольно прийти к нам. Из всех отобранных соглашаются только половина. Каждый день приходят 8-10 человек, у них за раз забирается 650 мл плазмы, – рассказал главный врач Станции переливания крови Александр Гаврилей.

Сдать плазму могут люди не старше 55 лет. На вес золота – доноры с отрицательной группой крови. Станция принимает горожан с 8.00 до 13.30 в будни, проводятся также донорские субботы, о которых заранее сообщают на сайте, передает «АиФ - Западная Сибирь».

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