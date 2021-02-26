Александр Моор и Владимир Якушев посетили тюменский тепличный комплекс. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Александр Моор осмотрели новые теплицы комбината «ТюменьАгро» в деревне Нариманова Тюменского района. Тепличный комплекс введен в рамках третьей очереди инвестпроекта ООО «УК «РОСТ».

На площади размером 17 гектаров планируется производить более тридцати тысяч тонн овощей. Всего в проект вложено свыше пяти миллиардов рублей, создано 312 рабочих мест. Особенностью новых теплиц является технология электродосвечивания, благодаря которой можно получать в два раза больше урожая.

– Новые рабочие места с хорошей зарплатой, обеспечение продовольственной безопасности - важные направления развития региона и УФО в целом. Я рад, что в Тюменской области сложилось такое взаимопонимание между инвесторами и региональными властями, это залог успеха любого проекта, – отметил Владимир Якушев.