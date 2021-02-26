Тюменцам ответили на важные вопросы об уходе за зубами. Фото предоставлено "КП".

Специалисты семейной стоматологии «Доктор Альбус» проводят прямые эфиры на актуальные темы, в ходе которых отвечают на самые популярные вопросы о лечении детских зубов. Полезные рекомендации из эфиров детских стоматологов – в этом материале.

– Рекомендуете ли вы серебрение и герметизацию фиссур?

– Серебрение однозначно нет, поскольку эта мера не лечит кариес. Это устаревший способ, который может помочь на стадии белого пятна. Но даже в таком случае есть более современные и эстетические виды лечения: система Айкон, когда мы покрываем зуб и при этом его лечим, фторирование, домашнее профессиональное фторирование, пасты с фтором для ухода за детскими зубами, помогающие их вылечить. При серебрении зуб становится черным, и чаще всего развитие кариеса таким образом не останавливается. В результате мы получаем осложнение. Герметизация, напротив, очень эффективная процедура защиты и укрепления зубов, она проводится и на временные, и на постоянные зубки. Важный момент: зуб должен быть загерметизирован в течение первого года, и на нем не должно быть кариеса.

– Какую зубную пасту вы можете порекомендовать?

– Это зависит от возраста ребенка и состояния его зубов. Если уже есть кариес, то показаны пасты с фтором, потому что только фтор может приостановить развитие кариозного процесса, а также нужна терапия реминерализации. Если у ребенка нет проблем с зубами, то можно использовать, например, зубную пасту Biorepair детскую. Если осложнения уже имеются, то Curaprox: в этой пасте содержатся ферменты, которые расщепляют налет. У бренда Curaprox есть пасты без фтора, с высоким и средним его содержанием. Конечно же, зубы правильнее показать стоматологу очно, чтобы доктор имел возможность дать индивидуальный совет и рассказать о подходящих пастах.

– Как часто ребенку необходима профессиональная гигиена и осмотр стоматолога?

– Это индивидуально для каждого ребенка, но в среднем – раз в 3 месяца, потому что у детей развитие кариеса протекает очень быстро. Причем, как правило, это кариес контактных поверхностей, который не только родители, но и сами стоматологи под светом не всегда видят (это подтверждается снимком). И чтобы не пропустить нужный момент, желательно приходить на плановый осмотр и на гигиену каждые три месяца. Это позволит не допустить ухудшения состояния здоровья зубов и осложнения кариеса.

– Что такое адаптация ребенка и зачем она нужна?

– Цель адаптации – медленное, постепенное включение ребенка в процесс лечения. Это нужно для того, чтобы маленький пациент привыкал к действиям доктора потихоньку, незаметно и соглашался на процедуры добровольно, чувствуя себя при этом комфортно. Далеко не всегда дети готовы к лечению в достаточной степени, поэтому для установления доверительного контакта с малышами и дошкольниками очень важна помощь родителей. Настраивать ребенка на предстоящий визит в клинику лучше заранее, начиная недели за две до приема. Конечно же, встречаются дети, которые и без адаптационных приемов спокойно садятся в стоматологическое кресло и разрешают доктору делать все необходимое. Этот момент очень индивидуален. Но чтобы наладить с маленьким пациентом доверительный контакт, помощь родителей нужна доктору в любом случае.

– Сколько стоит адаптационный прием в семейной стоматологии «Доктор Альбус»?

– Такой прием стоит 600 рублей. При знакомстве доктор расскажет маленькому пациенту, как интересно устроено все в стоматологическом кабинете, и проверит, насколько ребенок расположен к предстоящим манипуляциям. Чаще всего детские стоматологи не берут малышей на лечение сразу же. Как правило, первый прием – ознакомительный и адаптационный. Доктор общается с родителями, выслушивает их жалобы, пожелания, запросы и проверяет, насколько ребенок в данный момент адаптирован.