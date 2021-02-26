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Тюменцам ответили на важные вопросы об уходе за зубами

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Тюменцам ответили на важные вопросы об уходе за зубами. Фото предоставлено "КП".

Тюменцам ответили на важные вопросы об уходе за зубами. Фото предоставлено "КП".

Специалисты семейной стоматологии «Доктор Альбус» проводят прямые эфиры на актуальные темы, в ходе которых отвечают на самые популярные вопросы о лечении детских зубов. Полезные рекомендации из эфиров детских стоматологов – в этом материале.

Рекомендуете ли вы серебрение и герметизацию фиссур?

– Серебрение однозначно нет, поскольку эта мера не лечит кариес. Это устаревший способ, который может помочь на стадии белого пятна. Но даже в таком случае есть более современные и эстетические виды лечения: система Айкон, когда мы покрываем зуб и при этом его лечим, фторирование, домашнее профессиональное фторирование, пасты с фтором для ухода за детскими зубами, помогающие их вылечить. При серебрении зуб становится черным, и чаще всего развитие кариеса таким образом не останавливается. В результате мы получаем осложнение. Герметизация, напротив, очень эффективная процедура защиты и укрепления зубов, она проводится и на временные, и на постоянные зубки. Важный момент: зуб должен быть загерметизирован в течение первого года, и на нем не должно быть кариеса.

Какую зубную пасту вы можете порекомендовать?

– Это зависит от возраста ребенка и состояния его зубов. Если уже есть кариес, то показаны пасты с фтором, потому что только фтор может приостановить развитие кариозного процесса, а также нужна терапия реминерализации. Если у ребенка нет проблем с зубами, то можно использовать, например, зубную пасту Biorepair детскую. Если осложнения уже имеются, то Curaprox: в этой пасте содержатся ферменты, которые расщепляют налет. У бренда Curaprox есть пасты без фтора, с высоким и средним его содержанием. Конечно же, зубы правильнее показать стоматологу очно, чтобы доктор имел возможность дать индивидуальный совет и рассказать о подходящих пастах.

Как часто ребенку необходима профессиональная гигиена и осмотр стоматолога?

– Это индивидуально для каждого ребенка, но в среднем – раз в 3 месяца, потому что у детей развитие кариеса протекает очень быстро. Причем, как правило, это кариес контактных поверхностей, который не только родители, но и сами стоматологи под светом не всегда видят (это подтверждается снимком). И чтобы не пропустить нужный момент, желательно приходить на плановый осмотр и на гигиену каждые три месяца. Это позволит не допустить ухудшения состояния здоровья зубов и осложнения кариеса.

Что такое адаптация ребенка и зачем она нужна?

– Цель адаптации – медленное, постепенное включение ребенка в процесс лечения. Это нужно для того, чтобы маленький пациент привыкал к действиям доктора потихоньку, незаметно и соглашался на процедуры добровольно, чувствуя себя при этом комфортно. Далеко не всегда дети готовы к лечению в достаточной степени, поэтому для установления доверительного контакта с малышами и дошкольниками очень важна помощь родителей. Настраивать ребенка на предстоящий визит в клинику лучше заранее, начиная недели за две до приема. Конечно же, встречаются дети, которые и без адаптационных приемов спокойно садятся в стоматологическое кресло и разрешают доктору делать все необходимое. Этот момент очень индивидуален. Но чтобы наладить с маленьким пациентом доверительный контакт, помощь родителей нужна доктору в любом случае.

Сколько стоит адаптационный прием в семейной стоматологии «Доктор Альбус»?

– Такой прием стоит 600 рублей. При знакомстве доктор расскажет маленькому пациенту, как интересно устроено все в стоматологическом кабинете, и проверит, насколько ребенок расположен к предстоящим манипуляциям. Чаще всего детские стоматологи не берут малышей на лечение сразу же. Как правило, первый прием – ознакомительный и адаптационный. Доктор общается с родителями, выслушивает их жалобы, пожелания, запросы и проверяет, насколько ребенок в данный момент адаптирован.

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