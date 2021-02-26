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Тюменец сломал кочергой плечо другу во время ссоры

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Тюменец сломал кочергой плечо друга во время ссоры.

Тюменец сломал кочергой плечо друга во время ссоры.

Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступила информация от сотрудников больницы, что ими оказана помощь 37-летнему жителю областного центра. Врачи диагностировали у мужчины закрытый перелом правой плечевой кости.

Сотрудники уголовного розыска задержали приятеля потерпевшего – безработного 35-летнего жителя села Усалка Ярковского района. В день происшествия мужчины находились в деревне Патрушева в доме, принадлежащем родственнику одного из них. Друзья вдвоём распивали спиртное.

– В ходе застолья возник конфликт. Подозреваемый утверждает, что потерпевший оскорбил его, но подробности не помнит. Злоумышленник схватил кочергу и несколько раз ударил ею оппонента по руке, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы сроком до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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