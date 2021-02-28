Тюменцам нельзя готовить дома еду на продажу. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам нельзя готовить дома еду на продажу. Подобное предпринимательство является незаконным.

Домашнее приготовление еды на вынос недопустимо, так как для оказания услуг общепита населению нужно строгим образом соблюдать требования действующих законов. Специалисты привели примеры важных законодательных документов: требования техрегламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 под названием «О безопасности пищевой продукции», а также СанПиН 2.3/2.4.3590-20, который называется «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В документах есть информация об обязательных требованиях к производственным помещениям. Здесь же перечислены и требования по производству продукции, обязательной процедуре подтверждения ее соответствия, передает «Тюменская область сегодня».