Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 февраля 2021 года увеличилось на 85 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 26 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 85 и составило 31 137 человек.

За последние сутки в России выявлено 11 086 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 428 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 722 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 223 186 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 85 304 летальных исхода, выздоровели 3 783 386 человек.