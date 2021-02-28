Тюменцы поймут, каково быть актером. Фото - Театральная мастерская "ТеМа".

Театральная мастерская «ТеМа» проведет интенсив по актерскому мастерству. Тюменцам покажут, каково быть актером.

Курс включает в себя множество тренингов, которые необходимы в театре. С помощью мастеров обучающиеся разовьют фантазию и воображение, научатся взаимодействовать с партнером, импровизировать и работать с телом.

Все занятия будут закреплены на практике с помощью репетиций и выхода на сцену в итоговом показе со зрителями. На спектакль они пригласят своих знакомых и друзей.

Театральная мастерская «ТеМа» начала свою работу в 2015 году. В мастерской обучаются ребята от 6 до 18 лет. Но время от времени мастерская объявляет такие вот наборы для взрослых.