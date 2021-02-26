В тюменском селе прибрали стихийную свалку после иска прокуратуры. Фото - onf.ru. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура проверила информацию о несанкционированной свалке в районе села Щербак. Обращение поступило от регионального департамента недропользования и экологии. Оказалось, что на земельном участке действительно складируются шины, строительный мусор и другие отходы.

– Собственниками участка являются администрация Каскаринского муниципального образования Тюменского района и еще несколько лиц. Согласно действующему законодательству, запрещается загрязнение и засорение земель. Собственники обязаны проводить мероприятия по защите земель от захламления, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ведомство обратилось в суд с иском, в котором потребовала обязать собственников очистить участок от отходов. Суд требования прокуратуры удовлетворил. В настоящее время судебное решение исполнено, земельный участок очищен от отходов.