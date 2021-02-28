Стилист из Тюмени рассказала о модных тенденциях предстоящего лета. Фото Марины Бауэр в ВК.

Стилист из Тюмени Марина Бауэр рассказала о модных тенденциях предстоящего лета. По ее словам, фаворитом летнего гардероба является платье, и в предстоящем сезоне оно будет актуально с вырезами.

– Лозунг прикрытой транспарентности несут и ажурные, кружевные платья, платья в сетку, которые этим летом будет принято носить с чехлом в виде шелкового или трикотажного футляра. Прохладное лето не обойдется без кожаного платья. Принт в мелкий цветочек поможет создать не только романтичные луки, но и более брутальные образы, если носить такие платья с обувью в стиле гранж, – отметила дизайнер.

Информация любителей брюк – будут востребованы широкие модели. Джинсы стоит выбирать прямые или клеш от колена, с разрезами внизу и прорезями сверху, передает «Тюменская область сегодня».