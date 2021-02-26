Жителей Тюмени снова приглашают бесплатно покататься на лыжах. Фото - пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.

Жителей Тюмени приглашают бесплатно покататься на лыжах. Сделать это можно будет в воскресенье, 28 февраля.

Прокат будет работать с 9.00 до 12.00 на лыжных базах спортивной школы № 2 по следующим адресам: ул. Малышева, 37, корпус 1; ул. Судоремонтная, 1а/1; ул. Широтная, 263, корпус 1 (район ТЭЦ-2); ул. Гилевская роща, 1 и Вербная, 2 (лесопарк «Гилевская роща»); ул. Барнаульская, 17/2 (экопарк «Затюменский»); ул. Аккумуляторная, 15.

– Акция не является разовой. В прошлом месяце (31 января) бесплатным предложением воспользовались порядка 800 горожан. Уверен, что 28 февраля и 28 марта (при сохранении устойчивого снежного покрова в лесном массиве) желающих будет больше, – отметил директор СШ № 2 городского департамента по спорту и молодежной политике Павел Вавилов.

Для того, чтобы бесплатно получить инвентарь на лыжной базе, при себе необходимо иметь залоговое обеспечение. Дополнительную информацию можно уточнить у администраторов лыжных баз.