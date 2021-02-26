В Тобольске подняли на ноги 83-летнюю пациентку со сложным переломом бедра. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тобольске подняли на ноги 83-летнюю пациентку со сложным оскольчатым переломом бедренной кости. Травматологи областной больницы № 3 впервые применили цифровой метод предоперационного планирования.

– При поступлении в экстренном порядке сломанную кость зафиксировали временным аппаратом. Эта современная хирургическая тактика предназначена для спасения жизни пациента: стабилизации его общего состояния без риска возможных осложнений со стороны перелома. После компенсации состояния пациентки мы впервые применили цифровой метод предоперационного планирования с использованием специализированной программы перед реконструктивной операцией, – рассказал заведующий травматологическим отделением областной больницы № 3 Алексей Гринь.

Специалисты выровняли осколки кости в виртуальном пространстве, а после подобрали имплант для предстоящей операции, размеры которого были рассчитаны автоматически. Кроме того, программа рассчитала оптимальное расположение фиксирующего устройства в кости с точностью до миллиметра, исходя из её истинных размеров.

В ходе операции травматологам не пришлось вносить какие-либо коррекции – точность расчёта программы составила 100%. В результате этого продолжительность операции уменьшилась с двух часов до полутора. Кроме того, использовались щадящие малоинвазивные методы вмешательства: самый большой из 4 разрезов составил всего два сантиметра.