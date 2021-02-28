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Туризм

Тюменцев научили выбирать одежду для однодневного похода зимой

Ботинки должны быть нескользкими
Сергей Швецов
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Тюменцам научили выбирать одежду для однодневного похода зимой.

Тюменцам научили выбирать одежду для однодневного похода зимой.

Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцев научили выбирать одежду для однодневного похода зимой. В первую очередь, походнику должно быть тепло, но не жарко.

По информации сотрудников городского Центра туризма и краеведения, важно позаботиться о термобелье и термоносках. В зимний набор должны входить: термобелье, флисовая кофта, непромокаемая куртка и непромокаемые брюки. С собой следует взять запасную теплую куртку.

Ботинки должны быть нескользкими, удобными, непромокаемыми, сохраняющими тепло. Лучше взять с собой пару теплых запасных носков на всякий случай. Чтобы снег не попадал в обувь, можно купить защиту для туристических ботинок – специальные чехлы, которые называют фонариками, гамашами или бахилами. Некоторые шьют их сами.

Стоит позаботиться и о защите головы, лица и рук от ветра и мороза. Выбирайте шапку, которая плотно прикрывает уши, для лица подойдет лыжный шлем, балаклава, бафф. Перчатки или рукавицы должны быть флисовыми или шерстяными, обязательно стоит иметь с собой запасную пару.

Туризм: Активный отдых