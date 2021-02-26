В Тобольске установили арт-объект с картой Сибирской губернии. Фото - afanasev_mv.

В Тобольске установили арт-объект с картой Сибирской губернии. Он несет в себе познавательную функцию.

– На Плацпарадной площади появился новый познавательный арт-объект, посвященный истории города, его роли в истории России. Карта, размещенная с центральной стороны, наглядно показывает величие Сибирской губернии, – рассказал на своей страничке в «Инстаграм» глава города Максим Афанасьев.

По словам градоначальника, интересная подсветка конструкции сделает ее украшением пространства и в ночное время.