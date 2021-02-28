В Тюменской области подорожали услуги правового характера и связи. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области подорожали услуги правового характера и связи. Об этом сообщает «Тюменьстат».

За год больше всего подорожали услуги правового характера, индекс в январе 2021 года по отношению к началу предыдущего года составил 110,8%.

На втором месте услуги связи (108%). Дорожают и услуги зарубежного туризма: индекс за год 106,1%, за месяц — 101,5%. У медицинских услуг индексы 105,7% и 100,4%, у бытовых — 104,2% и 100% соответственно.

А вот услуги пассажирского транспорта за год подешевели (индекс 95,7%). Интересно, что по сравнению с декабрем они подорожали больше всех (102,2%), передает "Вслух.ру".