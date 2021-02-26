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Для дошкольников Губкинского закупили новое оборудование

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Для дошкольников Губкинского закупили новое оборудование. Фото предоставлено "КП".

Для дошкольников Губкинского закупили новое оборудование. Фото предоставлено "КП".

Детский сад «Сказка» города Губкинского при поддержке ООО «РН-Пурнефтегаз» приобрел наборы для проведения занятий по лего-конструированию. В рамках реализации проекта «Я моделирую мир» детский сад закупил конструкторы и лего-наборы для проведения занятий для детей от 5 до 7 лет.

Педагоги и родители отмечают положительные результаты работы в группах по лего-конструированию. Работа с деталями разных размеров и форм требует от ребенка усилий, различных по направленности, силе и длительности, тем самым тренируется мелкая моторика, и рука ребенка готовится к письму. Благодаря занятиям с конструкторами у детей проявляется креативность и нестандартность мышления, развивается умение планировать и исполнять работу последовательно, развивается пространственное и логическое мышление. Все эти навыки пригодятся ребенку в школе и во взрослой жизни.

«Сказка» работает по системе обучения в игровой форме с конструкторами уже более 10 лет, ежегодно около 100 детей занимаются с педагогами, готовят проекты, и участвуют в городских и окружных конкурсах лего-конструирования. Для полноценной реализации программы в полном объеме необходимо регулярное обновление и пополнение коллекции новыми видами конструкторов.

Образование