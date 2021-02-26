На улице Эрвье в Тюмени произошло ДТП с участием маршрутки, есть пострадавшие.

На перекрестке в районе улицы Эрвье в Тюмени накануне, 25 февраля, вечером произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись KIA Cerato и автобус малой вместимости, который следовал по маршруту № 24.

– По предварительным данным, водитель маршрутки, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не пропустил иномарку, которая двигалась в попутном направлении, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Стало известно, что в дорожном инциденте пострадали три пассажира маршрутки. 47-летнего мужчину и 38-летнюю женщину госпитализировали в местную больницу в карете скорой медицинской помощи. Третий пострадавший отделался ушибами и ссадинами и от госпитализации отказался. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.